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أسعار الذهب تسجل ارتفاعاً بشكل طفيف في الإمارات

منشور 23 أيلول / سبتمبر 2021 - 05:09
أسعار الذهب تسجل ارتفاعاً بشكل طفيف في الإمارات
سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 208.89  درهم إماراتي 
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سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً في الإمارات اليوم الخميس  (الثالث والعشرين من سبتمبر)  حتى الساعة 08:59 AM بتوقيت دولة الإمارات.

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً في الإمارات اليوم الخميس  (الثالث والعشرين من سبتمبر)  حتى الساعة 08:59 AM بتوقيت دولة الإمارات.

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أسعار الذهب في الإمارات اليوم

  • سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 208.89  درهم إماراتي 
  • سجل سعر الجرام  عيار 22 نحو 191.48 درهم إماراتي
  • سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو 182.78درهم إماراتي
  • سجل جرام الذهب عيار 18 نحو  156.67 درهم إماراتي 
  • سجل غرام الذهب عيار 14 نحو 121.85 درهم إماراتي 
  • سجل غرام الذهب عيار 12 نحو  104.44 درهم إماراتي 
  • اسعار أوقية الذهب 6,496 درهم     إماراتي 
  • اسعار جنيه الذهب 1,462 درهم إماراتي 
  • اسعار كيلو الذهب 208,887 درهم إماراتي     
كلمات دالة:أسعار الذهبالذهب في الإمارات

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