أسعار الذهب تسجل ارتفاعاً بشكل طفيف في الإمارات

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سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً في الإمارات اليوم الخميس (الثالث والعشرين من سبتمبر) حتى الساعة 08:59 AM بتوقيت دولة الإمارات.
سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً في الإمارات اليوم الخميس (الثالث والعشرين من سبتمبر) حتى الساعة 08:59 AM بتوقيت دولة الإمارات.
أسعار الذهب في الإمارات اليوم
- سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 208.89 درهم إماراتي
- سجل سعر الجرام عيار 22 نحو 191.48 درهم إماراتي
- سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو 182.78درهم إماراتي
- سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 156.67 درهم إماراتي
- سجل غرام الذهب عيار 14 نحو 121.85 درهم إماراتي
- سجل غرام الذهب عيار 12 نحو 104.44 درهم إماراتي
- اسعار أوقية الذهب 6,496 درهم إماراتي
- اسعار جنيه الذهب 1,462 درهم إماراتي
- اسعار كيلو الذهب 208,887 درهم إماراتي
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