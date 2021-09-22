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أسعار الذهب في الإمارات ترتفع بشكل طفيف اليوم

منشور 22 أيلول / سبتمبر 2021 - 05:39
أسعار الذهب في الإمارات ترتفع بشكل طفيف اليوم
سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 209.88 درهم إماراتي 
أبرز العناوين
سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً في الإمارات اليوم الأربعاء  (الثاني والعشرين من سبتمبر)  حتى الساعة 08:59 AM بتوقيت دولة الإمارات.

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً في الإمارات اليوم الأربعاء  (الثاني والعشرين من سبتمبر)  حتى الساعة 08:59 AM بتوقيت دولة الإمارات.

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أسعار الذهب في الإمارات اليوم

  • سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 209.88 درهم إماراتي 

  • سجل سعر الجرام  عيار 22 نحو 192.39 درهم إماراتي

  • سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو 183.65درهم إماراتي

  • سجل جرام الذهب عيار 18 نحو  157.41 درهم إماراتي 

  • سجل غرام الذهب عيار 14 نحو 122.43 درهم إماراتي 

  • سجل غرام الذهب عيار 12 نحو  104.94 درهم إماراتي 

  • اسعار أوقية الذهب 6,527 درهم     إماراتي 

  • اسعار جنيه الذهب 1,469 درهم إماراتي 

  • اسعار كيلو الذهب 209,880 درهم إماراتي     
     

كلمات دالة:ارتفاع سعر الذهبانخفاض سعر الذهب

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