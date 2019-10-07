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أسعار الذهب تقفز مع ترقب المحادثات التجارية الصينية الأمريكية

منشور 07 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 08:27
ارتفعت أسعار المعدن الأصفر 0.5 % الأسبوع الماضي وسط مخاوف من تباطؤ النمو العالمي
ارتفعت أسعار المعدن الأصفر 0.5 % الأسبوع الماضي وسط مخاوف من تباطؤ النمو العالمي
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صعد سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.1 % إلى 1505.38 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:12 بتوقيت جرينتش

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع توخي المستثمرين الحذر قبل محادثات التجارة الصينية الأمريكية عقب تقرير ذكر أن بكين لن توافق على الأرجح على اتفاق تجاري واسع النطاق مع الولايات المتحدة .

وصعد سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.1 % إلى 1505.38 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:12 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت أسعار المعدن الأصفر 0.5 % الأسبوع الماضي وسط مخاوف من تباطؤ النمو العالمي.

وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 %إلى 1511 دولارا للأوقية.

ومن المقرر أن تُعقد الجولة القادمة من محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين في واشنطن يومي 10 و11 أكتوبر  رغم أن آمال تحقيق تقدم تبددت بعد تقرير قال إن المسؤولين الصينيين يريدون أن يكون نطاق مفاوضات هذا الأسبوع ضيقا.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 878.87 دولار، وفقدت الفضة 0.1 %إلى 17.45 دولار. ولم يطرأ تغير على البلاديوم عند 1665.67 دولار.

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Via SyndiGate.info


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