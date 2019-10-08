أسعار الذهب تنخفض إلى 1489 دولار قبل محادثات التجارة

تراجعت أسعار الذهب لأدنى مستوى في أسبوع تقريبا اليوم، لتنخفض للجلسة الثالثة على التوالي، إذ تتعرض لضغوط جراء ارتفاع الدولار قبل محادثات تجارية مرتقبة بين الصين والولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 0627 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1489.32 دولار للأوقية (الأونصة). وهبطت الأسعار واحدا بالمئة في الجلسة السابقة، وفقا لـ"رويترز".

وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.6 بالمئة إلى 1494.60 دولار للأوقية.

وقال مايكل مكارثي كبير استراتيجي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس "أحد العوامل الرئيسية لسوق الذهب هي آفاق النمو العالمي، ومع التطورات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فإن المتعاملين يتوخون الحذر".

ومن المقرر استئناف محادثات تجارية رفيعة المستوى يوم الخميس، حين يجتمع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين.

ودفعت الضبابية التي تكتنف نتيجة المحادثات التجارية مؤشر الدولار للارتفاع أثناء الليل. ومن شأن ارتفاع العملة الأمريكية أن يزيد تكلفة الذهب المقوم بالدولار على حائزي العملات الأخرى، مما قد يكبح الطلب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 17.34 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين والبلاديوم 0.4 بالمئة لكل منهما إلى 880.25 و1665.93 دولار على الترتيب.