أسعار الذهب تنخفض اليوم بفعل التفاؤل بشأن التجارة بين أمريكا والصين

نزل الذهب 0.2 بالمئة في العقود الأمريكية الآجلة إلى 1317.10 دولار للأوقية

هبط الذهب اليوم وسط إقبال من المستثمرين على المخاطرة في ظل حالة من التفاؤل بأن الولايات المتحدة والصين قد تتوصلان إلى اتفاق تجاري على الرغم من أن التوقف عن رفع أسعار الفائدة الأمريكية أبقى المعدن الأصفر على مسار الارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي.

وانخفض الذهب 0.3 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1316.95 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0719 بتوقيت جرينتش. كانت الأسعار بلغت أعلى مستوى منذ 26 أبريل يوم الخميس عند 1326.30 دولار للأوقية وتتجه للزيادة 1.1 بالمئة هذا الأسبوع.

ونزل الذهب 0.2 بالمئة في العقود الأمريكية الآجلة إلى 1317.10 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم عند 1342.98 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.5 بالمئة إلى 815.50 دولار للأوقية.

وهبطت الفضة واحدا بالمئة إلى 15.91 دولار للاوقية، بعدما كانت قد ارتفعت في الجلسة السابقة إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2018 عند 16.19 دولار للأوقية.

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