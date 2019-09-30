أسعار الذهب تنخفض مع دعم التجارة للدولار والبلاديوم عند مستوى قياسي

انخفضت أسعار الذهب إذ دفعت الضبابية حيال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعض المستثمرين للجوء للدولار الآمن ليضغطوا بذلك على الاصول المقومة بالعملة الأمريكية.

وارتفع البلاديوم، الذي يُستخدم في التحفيز بصناعة السيارات، لمستوي قياسي جديد وسط توقعات بعجز في المعروض هذا العام ما ساهم في تخطيه مستوى 1700 دولار لأول مرة.

كما تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1490 دولارا للأونصة بعد أن سجلت الأسعار 1486.60دولار في الجلسة السابقة وهو أقل مستوى منذ 18 سبتمبر أيلول.

فيما انخفض المعدن الأصفر في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.6 بالمئة إلى 1496.60 دولار للأونصة.

واستقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوع، واستقرت أسواق الأسهم في أوروبا وآسيا، بما في ذلك الصين، اليوم متجاهلة أنباء عن أن الإدارة الأمريكية تدرس إلغاء قيد شركات صينية من البورصات الأمريكية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1694.85 دولار للأونصة بعدما سجل مستوى قياسيا عند 1700.71 دولار في وقت سابق من الجلسة.

ونزلت الفضة ما يزيد عن واحد بالمئة إلى 17.33 دولار للأونصة وهبط البلاتين بنحو واحد بالمئة تقريبا إلى 929.77 دولار للأونصة.