أسعار الذهب تنخفض وسط ضبابية محادثات التجارة

تراجعت أسعار الذهب قليلاً، اليوم الاثنين، مع تطلع المستثمرين إلى مزيد من الوضوح بشأن محادثات التجارة الأميركية الصينية.

وفي الساعة 05:46 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب متراجعاً 0.2 بالمائة إلى 1514.44 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه ظل قريباً من أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع البالغ 1516.81 دولار والمسجل يوم الجمعة.

وصعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.5 بالمائة لتصل إلى 1521.90 دولار للأوقية.

وارتفع البلاديوم نحو واحد بالمائة إلى 1656.77 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى قياسياً مرتفعاً عند 1659.27 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزادت الفضة 1.6 بالمائة إلى 18.26 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين حوالي واحد بالمائة مسجلا 953.70 دولار للأوقية.