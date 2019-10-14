أسعار الذهب تنخفض وأسواق الأسهم ترتفع بفضل تفاؤل بشأن التجارة بين أميركا والصين

تراجعت أسعار الذهب، لتواصل انخفاضاها للجلسة الثالثة على التوالي في الوقت الذي تعززت فيه الشهية للمخاطرة بفضل التفاؤل المحيط بالمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بينما يضغط ارتفاع طفيف في الدولار على الأسعار.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1486.91 دولار للأونصة، بعد أن هبط واحدا بالمئة في الأسبوع السابق. وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 بالمئة إلى 1491.20 دولار للأونة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة المرحلة الأولى من اتفاق لإنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وعلق تهديدا بزيادة رسوم جمركية، وهي أكبر خطوة بين البلدين في 15 شهرا.

وابتهجت أسواق الأسهم الآسيوية بالنبأ، مع ارتفاع أكبر مؤشر لإم.إس.سي.آي لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادي خارج اليابان 0.5 بالمئة.

وعادة ما يستخدم المستثمرون الذهب للتحوط في مواجهة الضبابية السياسية والمالية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 17.58 دولار للأونصة ولم يشهد البلاتين تغيرا يذكر عند 889.90 دولار.

وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1697.55 دولار للأونصة، بعد أن بلغ المستوى القياسي المرتفع البالغ 1705.84 دولار يوم الجمعة.