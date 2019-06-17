أسعار الذهب تنخفض والدولار يرتفع والأنظار على اجتماع مجلس الاحتياطي

واصلت أسعار الذهب انخفاضها اليوم بعدما تراجعت من أعلى مستوى في 14 شهرا في الجلسة السابقة، مع بقاء الدولار قرب أعلى مستوى في عدة أسابيع بفضل بيانات قوية عن مبيعات التجزئة الأمريكية وقبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الاسبوع.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1338.86 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0549 بتوقيت جرينتش، بعدما بلغ أعلى مستوى منذ 11 أبريل 2018 عند 1358.04 دولار يوم الجمعة.

وانخفض الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 1343.90 دولار للأوقية.

وتراجعت توقعات خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 18 و19 يونيو إلى 21.7 بالمئة من 28.3 بالمئة يوم الخميس، في أعقاب صدور بيانات التجزئة القوية، بحسب مجموعة سي.إم.إي.

وقال محللون إن قوة الدولار تضعف جاذبية الذهب، إذ يقبع مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين اليوم، بدعم من بيانات مبيعات التجزئة القوية.

وارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية في مايو، وجرى تعديل مبيعات الشهر السابق ارتفاعا، وهو ما يشير إلى زيادة إنفاق المستهلكين مما قد يهدئ المخاوف من تباطؤ حاد للاقتصاد في الربع الثاني.

ويبدأ مكتب الممثل التجاري الأمريكي اليوم جلسات استماع على مدى سبعة أيام لشهادات من شركات تجزئة ومصنعين وقطاعات أعمال أخرى فيما يتعلق بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية على سلع صينية أخرى بقيمة 300 مليار دولار.

وقال مايكل مكارثي كبير محللي السوق في سي.إم.سي ماركتس "التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين عامل داعم لسوق الذهب، ومن المرجح أن يقود عدم تسوية الخلاف التجاري وأي تصعيد في هذا الشأن إلى زيادة الطلب على الذهب".

وعلى مستوى المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.2 بالمئة إلى 14.84 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 801.77 دولار.

وفقد البلاديوم 0.7 بالمئة ليصل إلي 1455.20 دولار للأوقية.