أسعار الذهب تنخفض وسط ترقب لمجلس الاحتياطي الأمريكي

تراجع الذهب اليوم مع ارتفاع الدولار، بينما ينصب اهتمام المستثمرين على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي هذا الأسبوع لاستقاء الأدلة على موعد بدء البنك المركزي في تقليص سياسات التيسير النقدي.

وبحلول الساعة 0656 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.1 في المائة إلى 1794.68 دولار للأوقية (الأونصة). وهبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 في المائة لتسجل 1793.60 دولار.

يبدأ اجتماع مجلس الاحتياطي اليوم ويستمر على مدار يومين.

وقالت مارجريت يانج، المحللة في ديلي إف.إكس، "لعل السوق استهانت بالأثر السلبي الذي قد يكون للسلالة دلتا على الانتعاش الاقتصادي والذي يعطي البنوك المركزية مبررا لتأجيل الحد من التيسير."

وأضافت أن أسعار الذهب ستجدا مجالا أكبر للارتفاع على المدى المتوسط إذا واصلت البنوك المركزية سياسات التيسير النقدي، وفقا لـ"رويترز".

في غضون ذلك، ارتفع الدولار 0.1 في المائة، وهو ما يزيد تكلفة الذهب على حملة العملات الأخرى.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 25.16 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.5 في المائة إلى 2644.19 دولار، وتراجع البلاتين 0.6 في المائة ليسجل 1057.50 دولار للأوقية.