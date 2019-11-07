أسعار الذهب تهبط مع تعزز شهية المخاطرة بأنباء تجارية إيجابية

انخفض الذهب اليوم وخسر بعضا من جاذبيته كملاذ آمن بعدما قالت الصين إنها اتفقت مع الولايات المتحدة في الأسبوعين الأخيرين على إلغاء مرحلي لرسوم جمركية إضافية تبادل البلدان فرضها خلال حربهما التجارية المستمرة منذ شهور.

وبحلول الساعة 0831 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1487.27 دولار للأوقية (الأونصة) ونزلت العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1488.3 دولار للأوقية.

كان مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أخبر رويترز أمس أن من الممكن إرجاء اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ لتوقيع اتفاق تجارة مرحلي حتى ديسمبر حيث مازالت المناقشات مستمرة بشأن الشروط ومكان الاجتماع.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.3 % إلى 17.57 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.3 % إلى 931.51 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.5 % إلى 1800.87 دولار للأوقية.