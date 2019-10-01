أسعار الذهب تهوي لأدنى مستوى في شهرين

انخفضت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في شهرين، اليوم الثلاثاء، إذ تعرضت لضغوط بفعل ارتفاع الدولار، بينما ارتفعت أسواق الأسهم بفضل آمال بإحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما وجه ضربة أخرى لإغراء المعدن الأصفر.

وكانت التداولات هزيلة في آسيا، إذ أن المتعاملين في أكبر مستهلك للذهب في العالم وهي الصين في عطلة عامة طويلة.

وبحلول الساعة 0653 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمائة إلى 1462.86 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن تراجع لأدنى مستوى منذ السادس من أغسطس، عند 1460.25 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.3 بالمائة إلى 1468.90 دولار للأوقية.

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وصعد مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية لأعلى مستوى في أكثر من عامين، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات التصنيع الأميركية لشهر سبتمبر، لتحديد إلى أي مدى قد يذهب صانعو السياسات لتعزيز النمو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم الذي تشهد إمداداته عجزاً 0.1 بالمائة إلى 1676.58 دولار للأوقية، بعد أن بلغ ذروة قياسية عند 1700.71 دولار يوم الاثنين.

وزاد البلاتين 0.3 بالمائة إلى 884.18 دولار للأوقية. ونزلت الفضة 0.2 بالمائة إلى 16.95 دولار بعد أن بلغت أدنى مستوياتها منذ 20 أغسطس عند 16.85 دولار في وقت سابق من الجلسة.