  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. أسعار الذهب في الإمارات اليوم… الارتفاع يعود من جديد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم… الارتفاع يعود من جديد

منشور 31 آب / أغسطس 2021 - 10:26
الارتفاع يعود من جديد
سجل سعر الجرام عيار 22 نحو  196.42 درهم
أبرز العناوين
عادت أسعار الذهب في الإمارات نحو الارتفاع اليوم 31 أغسطس،مقارنة بتعاملات أمس الاثنين ، وجاء ذلك  وسط ارتفاع أسعار المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.

عادت أسعار الذهب في الإمارات نحو الارتفاع اليوم 31 أغسطس،مقارنة بتعاملات أمس الاثنين ، وجاء ذلك  وسط ارتفاع أسعار المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.

اقرأ ايضاًأسعار الذهب في الإمارات اليوم… انخفاض طفيف يلوح في الأفق أسعار الذهب في الإمارات اليوم… انخفاض طفيف يلوح في الأفق

سعر الذهب اليوم في الإمارات:

سجل سعر الجرام عيار 22 نحو  196.42 درهم
سجل سعر الجرام  عيار 21 نحو 187.49 درهم 
سجل سعر الجرام الذهب عيار 18 نحو  160.71 درهم إماراتي
سجل جرام الذهب عيار 24 نحو  214.28 درهم. 
 

Via SyndiGate.info


© 2000 - 2021 Al Bawaba (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...