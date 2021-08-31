أسعار الذهب في الإمارات اليوم… الارتفاع يعود من جديد

عادت أسعار الذهب في الإمارات نحو الارتفاع اليوم 31 أغسطس،مقارنة بتعاملات أمس الاثنين ، وجاء ذلك وسط ارتفاع أسعار المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم في الإمارات:

سجل سعر الجرام عيار 22 نحو 196.42 درهم

سجل سعر الجرام عيار 21 نحو 187.49 درهم

سجل سعر الجرام الذهب عيار 18 نحو 160.71 درهم إماراتي

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 214.28 درهم.

