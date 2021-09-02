أسعار الذهب في الإمارات اليوم... الارتفاع يستمر

مازال الارتفاع رفيق أسعار الذهب في الإمارات اليوم (2 سبتمبر) حتى الساعة 10:59 AM بتوقيت دولة الإمارات ، وذلك وسط ارتفاع أسعار الذهب العالمية ، حيث بلغت الأسعار كالتالي:

سجل سعر الجرام عيار 22 نحو 196.56درهم

سجل سعر الجرام عيار 21 نحو 187.63 درهم للغرام.

سجل سعر الجرام الذهب عيار 18 نحو 160.82 درهم إماراتي

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 214.43درهم.



سعر المصنعية فى الامارات حوالي 10 درهم اماراتي للجرام