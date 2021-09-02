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أسعار الذهب في الإمارات اليوم... الارتفاع يستمر

منشور 02 أيلول / سبتمبر 2021 - 08:12
أسعار الذهب ترتفع في الإمارات اليوم
سجل سعر الجرام عيار 22 نحو  196.56درهم
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مازال الارتفاع رفيق أسعار الذهب في الإمارات اليوم (2 سبتمبر) حتى الساعة 10:59 AM بتوقيت دولة الإمارات

مازال الارتفاع رفيق أسعار الذهب في الإمارات اليوم (2 سبتمبر) حتى الساعة 10:59 AM بتوقيت دولة الإمارات ، وذلك وسط ارتفاع أسعار الذهب العالمية ، حيث بلغت الأسعار كالتالي: 

اقرأ ايضاًأسعار الذهب ترتفع في الإمارات اليوم أسعار الذهب ترتفع في الإمارات اليوم
  • سجل سعر الجرام عيار 22 نحو  196.56درهم
  • سجل سعر الجرام  عيار 21 نحو 187.63درهم للغرام.
  • سجل سعر الجرام الذهب عيار 18 نحو  160.82 درهم إماراتي
  • سجل جرام الذهب عيار 24 نحو  214.43درهم.

    سعر المصنعية فى الامارات حوالي 10 درهم اماراتي للجرام
كلمات دالة:أسعار الذهب

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