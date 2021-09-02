أسعار الذهب في الإمارات اليوم... الارتفاع يستمر

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مازال الارتفاع رفيق أسعار الذهب في الإمارات اليوم (2 سبتمبر) حتى الساعة 10:59 AM بتوقيت دولة الإمارات
مازال الارتفاع رفيق أسعار الذهب في الإمارات اليوم (2 سبتمبر) حتى الساعة 10:59 AM بتوقيت دولة الإمارات ، وذلك وسط ارتفاع أسعار الذهب العالمية ، حيث بلغت الأسعار كالتالي:
- سجل سعر الجرام عيار 22 نحو 196.56درهم
- سجل سعر الجرام عيار 21 نحو 187.63درهم للغرام.
- سجل سعر الجرام الذهب عيار 18 نحو 160.82 درهم إماراتي
- سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 214.43درهم.
سعر المصنعية فى الامارات حوالي 10 درهم اماراتي للجرام
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