  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. أسعار الذهب في الإمارات تسجل ارتفاعاً اليوم

أسعار الذهب في الإمارات تسجل ارتفاعاً اليوم

منشور 13 أيلول / سبتمبر 2021 - 05:57
ارتفعت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأثنين (13 سبتمبر) حتى الساعة 08:57  AM بتوقيت دولة الإمارات.
أسعار الذهب في الإمارات تسجل ارتفاعاً اليوم
أبرز العناوين
ارتفعت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأثنين (13 سبتمبر) حتى الساعة 08:57  AM بتوقيت دولة الإمارات.

ارتفعت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأثنين (13 سبتمبر) حتى الساعة 08:57  AM بتوقيت دولة الإمارات.

اقرأ ايضاًالاستقرار يسيطر على أسعار الذهب في الإمارات اليوم الاستقرار يسيطر على أسعار الذهب في الإمارات اليوم

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

  • سجل سعر الجرام عيار 24 نحو  211.65درهم إماراتي

  • سجل سعر الجرام  عيار 22 نحو 194.02درهم إماراتي

  • سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو 185.20درهم إماراتي

  • سجل جرام الذهب عيار 18 نحو  158.74درهم. 

  • سجل غرام الذهب عيار 14 نحو 123.46 درهم

  • سجل غرام الذهب عيار 12 نحو 105.83درهم

    اقرأ ايضاًالاستقرار يسيطر على أسعار الذهب في الإمارات اليوم أسعار الذهب في الإمارات تسجل انخفاضاً اليوم

  • اسعار أوقية الذهب 6,582 درهم 

  • اسعار جنيه الذهب  1,482درهم

  • اسعار كيلو الذهب 211,652 درهم  

كلمات دالة:أسعار الذهبتراجع سعر الذهبارتفاع سعر الذهبالذهب في الإمارات

Via SyndiGate.info


© 2000 - 2021 Al Bawaba (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...