أسعار الذهب في الإمارات تسجل ارتفاعاً اليوم

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ارتفعت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأثنين (13 سبتمبر) حتى الساعة 08:57 AM بتوقيت دولة الإمارات.
ارتفعت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأثنين (13 سبتمبر) حتى الساعة 08:57 AM بتوقيت دولة الإمارات.
أسعار الذهب في الإمارات اليوم
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سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 211.65درهم إماراتي
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سجل سعر الجرام عيار 22 نحو 194.02درهم إماراتي
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سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو 185.20درهم إماراتي
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سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 158.74درهم.
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سجل غرام الذهب عيار 14 نحو 123.46 درهم
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سجل غرام الذهب عيار 12 نحو 105.83درهم
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اسعار أوقية الذهب 6,582 درهم
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اسعار جنيه الذهب 1,482درهم
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اسعار كيلو الذهب 211,652 درهم
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