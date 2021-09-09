أسعار الذهب في الإمارات تسجل انخفاضاً اليوم

انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف في الإمارات اليوم (9 سبتمبر) حتى الساعة08:56 AM بتوقيت دولة الإمارات.



أسعار الذهب في الإمارات اليوم:

سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 211.25 درهم إماراتي

سجل سعر الجرام عيار 22 نحو 193.65 درهم إماراتي

سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو 184.85 درهم إماراتي

سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 158.44درهم.

اسعار أوقية الذهب 6,570درهم

اسعار جنيه الذهب 1,479درهم.

اسعار كيلو الذهب 211,251 درهم