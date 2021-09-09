أسعار الذهب في الإمارات تسجل انخفاضاً اليوم

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انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف في الإمارات اليوم (9 سبتمبر) حتى الساعة08:56 AM بتوقيت دولة الإمارات.
انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف في الإمارات اليوم (9 سبتمبر) حتى الساعة08:56 AM بتوقيت دولة الإمارات.
أسعار الذهب في الإمارات اليوم:
- سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 211.25 درهم إماراتي
- سجل سعر الجرام عيار 22 نحو 193.65درهم إماراتي
- سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو 184.85درهم إماراتي
- سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 158.44درهم.
- اسعار أوقية الذهب 6,570درهم
- اسعار جنيه الذهب 1,479درهم.
- اسعار كيلو الذهب 211,251درهم
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