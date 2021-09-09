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أسعار الذهب في الإمارات تسجل انخفاضاً اليوم

منشور 09 أيلول / سبتمبر 2021 - 07:01
أسعار الذهب في الإمارات تسجل انخفاضاً اليوم
انخفضت  أسعار الذهب بشكل طفيف في الإمارات اليوم (9 سبتمبر) حتى الساعة08:56 AM بتوقيت دولة الإمارات.
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انخفضت  أسعار الذهب بشكل طفيف في الإمارات اليوم (9 سبتمبر) حتى الساعة08:56 AM بتوقيت دولة الإمارات.

انخفضت  أسعار الذهب بشكل طفيف في الإمارات اليوم (9 سبتمبر) حتى الساعة08:56 AM بتوقيت دولة الإمارات.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم:

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  • سجل سعر الجرام عيار 24 نحو  211.25 درهم إماراتي
  • سجل سعر الجرام  عيار 22 نحو 193.65درهم إماراتي
  • سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو 184.85درهم إماراتي
  • سجل جرام الذهب عيار 18 نحو  158.44درهم. 
  • اسعار أوقية الذهب 6,570درهم
  • اسعار جنيه الذهب  1,479درهم.
  • اسعار كيلو الذهب 211,251درهم
كلمات دالة:أسعار الذهب

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