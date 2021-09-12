الاستقرار يسيطر على أسعار الذهب في الإمارات اليوم

أبرز العناوين
أسعار الذهب تستقر في الإمارات اليوم الأحد (12 سبتمبر) حتى الساعة08:37 AM بتوقيت دولة الإمارات.
أسعار الذهب تستقر في الإمارات اليوم الأحد (12 سبتمبر) حتى الساعة08:37 AM بتوقيت دولة الإمارات.
أسعار الذهب في الإمارات اليوم
-
سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 211.14 درهم إماراتي
-
سجل سعر الجرام عيار 22 نحو 193.55 درهم إماراتي
-
سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو 184.75درهم إماراتي
-
سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 158.36 درهم.
-
اسعار أوقية الذهب 6,567 درهم
-
اسعار جنيه الذهب 1,478 درهم.
-
اسعار كيلو الذهب 211,142 درهم
© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)