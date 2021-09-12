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الاستقرار يسيطر على أسعار الذهب في الإمارات اليوم

منشور 12 أيلول / سبتمبر 2021 - 04:45
الاستقرار يسيطر على أسعار الذهب في الإمارات اليوم
أسعار الذهب في الإمارات اليوم
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أسعار الذهب تستقر في الإمارات اليوم الأحد (12 سبتمبر) حتى الساعة08:37 AM بتوقيت دولة الإمارات.

أسعار الذهب تستقر في الإمارات اليوم الأحد (12 سبتمبر) حتى الساعة08:37 AM بتوقيت دولة الإمارات.

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أسعار الذهب في الإمارات اليوم

  • سجل سعر الجرام عيار 24 نحو  211.14 درهم إماراتي

  • سجل سعر الجرام  عيار 22 نحو 193.55 درهم إماراتي

  • سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو 184.75درهم إماراتي

  • سجل جرام الذهب عيار 18 نحو  158.36 درهم. 

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  • اسعار أوقية الذهب 6,567 درهم    

  • اسعار جنيه الذهب 1,478 درهم.

  • اسعار كيلو الذهب 211,142 درهم        

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