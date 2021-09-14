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أسعار الذهب في الإمارات تنخفض بشكل طفيف اليوم

منشور 14 أيلول / سبتمبر 2021 - 05:39
أسعار الذهب في الإمارات تنخفض بشكل طفيف اليوم
سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 211.59 درهم إماراتي 
أبرز العناوين
انخفضت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء (14 سبتمبر) حتى الساعة 08:35  AM بتوقيت دولة الإمارات.

انخفضت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء (14 سبتمبر) حتى الساعة 08:35  AM بتوقيت دولة الإمارات.

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الذهب في الإمارات

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

  • سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 211.59 درهم إماراتي 

  • سجل سعر الجرام  عيار 22 نحو 193.96 درهم إماراتي

  • سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو 185.15درهم إماراتي

  • سجل جرام الذهب عيار 18 نحو  158.70 درهم إماراتي 

  • سجل غرام الذهب عيار 14 نحو  123.43 درهم إماراتي 

  • سجل غرام الذهب عيار 12 نحو 105.80درهم إماراتي 

    اقرأ ايضاًأسعار الذهب في الإمارات تسجل ارتفاعاً اليوم الاستقرار يسيطر على أسعار الذهب في الإمارات اليوم

  • اسعار أوقية الذهب 6,581 درهم     إماراتي 

  • اسعار جنيه الذهب  1,481 درهم إماراتي 

  • اسعار كيلو الذهب 211,593 درهم إماراتي     
     

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