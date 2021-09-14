أسعار الذهب في الإمارات تنخفض بشكل طفيف اليوم

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انخفضت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء (14 سبتمبر) حتى الساعة 08:35 AM بتوقيت دولة الإمارات.
انخفضت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء (14 سبتمبر) حتى الساعة 08:35 AM بتوقيت دولة الإمارات.
أسعار الذهب في الإمارات اليوم
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سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 211.59 درهم إماراتي
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سجل سعر الجرام عيار 22 نحو 193.96 درهم إماراتي
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سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو 185.15درهم إماراتي
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سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 158.70 درهم إماراتي
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سجل غرام الذهب عيار 14 نحو 123.43 درهم إماراتي
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سجل غرام الذهب عيار 12 نحو 105.80درهم إماراتي
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اسعار أوقية الذهب 6,581 درهم إماراتي
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اسعار جنيه الذهب 1,481 درهم إماراتي
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اسعار كيلو الذهب 211,593 درهم إماراتي
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