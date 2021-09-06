  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. أسعار الذهب في الإمارات تسجل انخفاضاً اليوم

أسعار الذهب في الإمارات تسجل انخفاضاً اليوم

منشور 06 أيلول / سبتمبر 2021 - 08:53
أسعار الذهب في الإمارات تسجل انخفاضاً اليوم
انخفضت أسعار الذهب في الإمارات اليوم (6 سبتمبر) حتى الساعة 10:36 AM بتوقيت دولة الإمارات.
أبرز العناوين
انخفضت أسعار الذهب في الإمارات اليوم (6 سبتمبر) حتى الساعة 10:36 AM بتوقيت دولة الإمارات.

انخفضت أسعار الذهب في الإمارات اليوم (6 سبتمبر) حتى الساعة 10:36 AM بتوقيت دولة الإمارات.
 

اقرأ ايضاًالاستقرار رفيق أسعار الذهب في الإمارات اليوم الاستقرار رفيق أسعار الذهب في الإمارات اليوم

أسعار الذهب في الإمارات اليوم: 

  • سجل سعر الجرام عيار 24 نحو  215.79درهم إماراتي
  • سجل سعر الجرام  عيار 22 نحو 197.81درهم إماراتي
  • سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو  188.82درهم إماراتي
  • سجل جرام الذهب عيار 18 نحو  161.85درهم. 
  • اسعار أوقية الذهب 6,711 درهم    
  • اسعار جنيه الذهب 1,511 درهم.
  • اسعار كيلو الذهب215,972 درهم        
كلمات دالة:أسعار الذهبارتفاع سعر الذهبانخفاض سعر الذهب

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...