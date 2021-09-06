أسعار الذهب في الإمارات تسجل انخفاضاً اليوم

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انخفضت أسعار الذهب في الإمارات اليوم (6 سبتمبر) حتى الساعة 10:36 AM بتوقيت دولة الإمارات.
انخفضت أسعار الذهب في الإمارات اليوم (6 سبتمبر) حتى الساعة 10:36 AM بتوقيت دولة الإمارات.
أسعار الذهب في الإمارات اليوم:
- سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 215.79درهم إماراتي
- سجل سعر الجرام عيار 22 نحو 197.81درهم إماراتي
- سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو 188.82درهم إماراتي
- سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 161.85درهم.
- اسعار أوقية الذهب 6,711 درهم
- اسعار جنيه الذهب 1,511 درهم.
- اسعار كيلو الذهب215,972 درهم
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