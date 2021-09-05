الاستقرار رفيق أسعار الذهب في الإمارات اليوم

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سيطر الاستقرار على أسعار الذهب في الإمارات اليوم (5 سبتمبر) حتى الساعة 10:56 AM بتوقيت دولة الإمارات.
سيطر الاستقرار على أسعار الذهب في الإمارات اليوم (5 سبتمبر) حتى الساعة 10:56 AM بتوقيت دولة الإمارات.
أسعار الذهب في الإمارات اليوم:
- سجل سعر الجرام عيار 22 نحو 197.98درهم
- سجل سعر الجرام عيار 21 نحو 188.89درهم للغرام.
- سجل سعر الجرام الذهب عيار 18 نحو 161.98 درهم إماراتي
- سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 215.95درهم.
- اسعار أوقية الذهب 6,717 درهم
- اسعار جنيه الذهب 1,512 درهم.
- اسعار كيلو الذهب215,975 درهم
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