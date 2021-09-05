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الاستقرار رفيق أسعار الذهب في الإمارات اليوم

منشور 05 أيلول / سبتمبر 2021 - 08:33
الاستقرار رفيق أسعار الذهب في الإمارات اليوم
الذهب في الإمارات
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سيطر الاستقرار على أسعار الذهب في الإمارات اليوم (5 سبتمبر) حتى الساعة 10:56 AM بتوقيت دولة الإمارات.

سيطر الاستقرار على أسعار الذهب في الإمارات اليوم (5 سبتمبر) حتى الساعة 10:56 AM بتوقيت دولة الإمارات.

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أسعار الذهب في الإمارات اليوم:  

  • سجل سعر الجرام عيار 22 نحو  197.98درهم
  • سجل سعر الجرام  عيار 21 نحو 188.89درهم للغرام.
  • سجل سعر الجرام الذهب عيار 18 نحو  161.98 درهم إماراتي
  • سجل جرام الذهب عيار 24 نحو  215.95درهم. 
  • اسعار أوقية الذهب 6,717 درهم    
  • اسعار جنيه الذهب 1,512 درهم.
  • اسعار كيلو الذهب215,975 درهم    
كلمات دالة:أسعار الذهب في الإمارات

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