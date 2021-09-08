الذهب في الإمارات يرتفع بشكل طفيف اليوم

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ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف في الإمارات اليوم (8 سبتمبر) حتى الساعة08:35 AM بتوقيت دولة الإمارات.
ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف في الإمارات اليوم (8 سبتمبر) حتى الساعة08:35 AM بتوقيت دولة الإمارات.
أسعار الذهب في الإمارات اليوم
- سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 212.45 درهم إماراتي
- سجل سعر الجرام عيار 22 نحو 194.75درهم إماراتي
- سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو 185.90 درهم إماراتي
- سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 159.34 درهم.
- اسعار أوقية الذهب 6,607درهم
- اسعار جنيه الذهب 1,487درهم.
- اسعار كيلو الذهب 212,455 درهم
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