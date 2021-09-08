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الذهب في الإمارات يرتفع بشكل طفيف اليوم

منشور 08 أيلول / سبتمبر 2021 - 06:59
أسعار الذهب في الإمارات ترتفع بشكل طفيف اليوم
سجل سعر الجرام عيار 24 نحو  212.45 درهم إماراتي
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ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف في الإمارات اليوم (8 سبتمبر) حتى الساعة08:35 AM بتوقيت دولة الإمارات.

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف في الإمارات اليوم (8 سبتمبر) حتى الساعة08:35 AM بتوقيت دولة الإمارات.

اقرأ ايضاًالانخفاض يسيطر على أسعار الذهب في الإمارات اليوم الانخفاض يسيطر على أسعار الذهب في الإمارات اليوم

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

  • سجل سعر الجرام عيار 24 نحو  212.45 درهم إماراتي
  • سجل سعر الجرام  عيار 22 نحو 194.75درهم إماراتي
  • سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو 185.90 درهم إماراتي
  • سجل جرام الذهب عيار 18 نحو  159.34 درهم. 
  • اسعار أوقية الذهب 6,607درهم    
  • اسعار جنيه الذهب  1,487درهم.
  • اسعار كيلو الذهب 212,455 درهم        
كلمات دالة:أسعار الذهبالذهب في الإمارات

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