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أسعار الذهب في الإمارات تسجل انخفاضاً من جديد اليوم

منشور 29 أيلول / سبتمبر 2021 - 05:17
أسعار الذهب في الإمارات تسجل انخفاضاً من جديد
سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 205.45 درهم إماراتي 
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سجلت أسعار الذهب في الإمارات اليوم  الأربعاء (التاسع والعشرين من سبتمبر) انخفاضاً  من جديد  حتى الساعة 8:34 AM بتوقيت دولة الإمارات

سجلت أسعار الذهب في الإمارات اليوم  الأربعاء (التاسع والعشرين من سبتمبر) انخفاضاً  من جديد  حتى الساعة 8:34 AM بتوقيت دولة الإمارات، وذلك وسط انخفاض أسعار الذهب العالمية نحو أدنى مستوياته.

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أسعار الذهب في الإمارات اليوم

  • سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 205.45 درهم إماراتي 
  • سجل سعر الجرام  عيار 22 نحو 188.33درهم إماراتي
  • سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو 179.77 درهم إماراتي
  • سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 154.09درهم إماراتي 
  • سجل غرام الذهب عيار 14 نحو 119.85درهم إماراتي 
  • سجل غرام الذهب عيار 12 نحو 102.94 درهم إماراتي 
  • اسعار أوقية الذهب 6,390 درهم إماراتي      
  • اسعار جنيه الذهب 1,438  درهم إماراتي 
  • اسعار كيلو الذهب  205,451 درهم إماراتي     
     
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