أسعار الذهب في الإمارات تسجل انخفاضاً من جديد اليوم

سجلت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء (التاسع والعشرين من سبتمبر) انخفاضاً من جديد حتى الساعة 8:34 AM بتوقيت دولة الإمارات، وذلك وسط انخفاض أسعار الذهب العالمية نحو أدنى مستوياته.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم