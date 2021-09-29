أسعار الذهب في الإمارات تسجل انخفاضاً من جديد اليوم

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سجلت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء (التاسع والعشرين من سبتمبر) انخفاضاً من جديد حتى الساعة 8:34 AM بتوقيت دولة الإمارات
سجلت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء (التاسع والعشرين من سبتمبر) انخفاضاً من جديد حتى الساعة 8:34 AM بتوقيت دولة الإمارات، وذلك وسط انخفاض أسعار الذهب العالمية نحو أدنى مستوياته.
أسعار الذهب في الإمارات اليوم
- سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 205.45 درهم إماراتي
- سجل سعر الجرام عيار 22 نحو 188.33درهم إماراتي
- سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو 179.77 درهم إماراتي
- سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 154.09درهم إماراتي
- سجل غرام الذهب عيار 14 نحو 119.85درهم إماراتي
- سجل غرام الذهب عيار 12 نحو 102.94 درهم إماراتي
- اسعار أوقية الذهب 6,390 درهم إماراتي
- اسعار جنيه الذهب 1,438 درهم إماراتي
- اسعار كيلو الذهب 205,451 درهم إماراتي
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