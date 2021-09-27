أسعار الذهب تسجل انخفاضاً في الإمارات اليوم

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سجلت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الاثنين (السابع والعشرين من سبتمبر) انخفاضاً حتى الساعة 10:59 AM بتوقيت دولة الإمارات.
سجلت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الاثنين (السابع والعشرين من سبتمبر) انخفاضاً حتى الساعة 10:59 AM بتوقيت دولة الإمارات.
أسعار الذهب في الإمارات اليوم
- سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 207.68درهم إماراتي
- سجل سعر الجرام عيار 22 نحو 190.38درهم إماراتي
- سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو 181.73 درهم إماراتي
- سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 155.77 درهم إماراتي
- سجل غرام الذهب عيار 14 نحو 121.15 درهم إماراتي
- سجل غرام الذهب عيار 12 نحو 103.84درهم إماراتي
- اسعار أوقية الذهب 6,459درهم إماراتي
- اسعار جنيه الذهب 1,454 درهم إماراتي
- اسعار كيلو الذهب 207,683 درهم إماراتي
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