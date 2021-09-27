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أسعار الذهب تسجل انخفاضاً في الإمارات اليوم

منشور 27 أيلول / سبتمبر 2021 - 07:26
أسعار الذهب تسجل انخفاضاً في الإمارات اليوم
سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 207.68درهم إماراتي 
أبرز العناوين
سجلت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الاثنين (السابع والعشرين من سبتمبر) انخفاضاً حتى الساعة 10:59 AM بتوقيت دولة الإمارات.

سجلت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الاثنين (السابع والعشرين من سبتمبر) انخفاضاً حتى الساعة 10:59 AM بتوقيت دولة الإمارات.

اقرأ ايضاًاستقرار أسعار الذهب في الإمارات اليوم استقرار أسعار الذهب في الإمارات اليوم

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

  • سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 207.68درهم إماراتي 
  • سجل سعر الجرام  عيار 22 نحو 190.38درهم إماراتي
  • سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو 181.73 درهم إماراتي
  • سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 155.77 درهم إماراتي 
  • سجل غرام الذهب عيار 14 نحو 121.15 درهم إماراتي 
  • سجل غرام الذهب عيار 12 نحو  103.84درهم إماراتي 
  • اسعار أوقية الذهب  6,459درهم  إماراتي 
  • اسعار جنيه الذهب  1,454 درهم إماراتي 
  • اسعار كيلو الذهب 207,683 درهم إماراتي  

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