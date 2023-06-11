أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 11 يونيو 2023

سجلت أسعار الذهب في سوريا اليوم، الأحد 8 يونيو، استقراراً مع بداية التعاملات المبكرة في الأسواق السورية مع استقرار سعر الدولار وبالتزامن مع انخفاض مؤشر سعر الذهب عالمياً الذي سجل عند مستوى 1,961.24 دولار للأوقية.

سعر الذهب في سوريا اليوم اليوم عيار 24

سجل سعر جرام الذهب في سوريا (عيار 24) اليوم عند مستوى 564,000 ليرة للشراء، مقابل 570,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا اليوم الأحد عند مستوى 518,000 ليرة للشراء، مقابل 524,000 ليرة للبيع.

أسعار الذهب في سوريا اليوم عيار 21

سجل سعر الذهب في سوريا عيار 21 اليوم الأحد في الأسواق عند مستوى 495,000 ليرة للشراء، مقابل 500,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب في سوريا عيار 18

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا عند مستوى 424,000 ليرة للشراء، مقابل 429,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 14

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في سوريا عند مستوى 359,000 ليرة للشراء، مقابل 363,000 ليرة للبيع.

اقرأ أيضاً.. سعر الدولار اليوم في سوريا الأحد 11 يونيو 2023.