استقر سعر الدولار اليوم في سوريا، الأحد 11 يونيو 2023، في مستهل التعاملات الصباحية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

يأتي ذلك في وقت تعمل فيه الحكومة السورية بشتى الطرق لكسر الجمود الاقتصادي المنهار عن طريقة حزمة إجراءات نادرة إلى تعزيز أولوية قطاعات الإنتاج ومنحها كل ما يمكن من عوامل الدفع والتحفيز من أجل العودة مرة أخرى إلى النشاط.

سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء

حافظ سعر الدولار مقابل الليرة السورية على مستواه في السوق السوداء، في عموم المحافظات السورية، ما عدا الحسكة، وإدلب.

وجاء سعر الدولار في أسواق دمشق عند سعر شراء 8900 ليرة، مقابل سعر بيع وصل إلى 9000 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

بحسب لسعر صرف الدولار في سوريا اليوم، فإن 100 دولار يُعادل 890,000 ليرة سورية اليوم الأحد 8 يونيو 2023.

أسعار العملات في سوريا السوق السوداء اليوم

في السطور التالية نوضح أسعار العملات الأجنبية في سوريا اليوم الأحد 11 يونيو في السوق السوداء:

سعر اليورو اليوم في سوريا الأحد 11 يونيو

سجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم عند 9573 ليرة للشراء، و 9685 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الأحد

جاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية عند 379 ليرة لشراء كل ريال مقابل 358 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 2423 ليرة للشراء، مقابل 2453 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية

وجاء سعر صرف الدينار مقابل الليرة السورية اليوم الأحد عند 12552 ليرة للشراء، مقابل 12701 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

سجل سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم عند 379 ليرة للشراء، مقابل 385 ليرة للبيع.

ونُشير إلى إنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.