أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 13 أغسطس 2023

شهد سعر الذهب في سوريا اليوم، الأحد 13 أغسطس، ارتفاع طفيف في مستهل تعاملات المبكرة في الأسواق السورية مع انخفاض سعر الدولار وتزامناً مع مؤشر سعر الذهب عالمياً الذي سجل عند مستوى 1,913.83 دولار للأوقية.

أسعار الذهب في سوريا اليوم اليوم عيار 24

سجل سعر جرام الذهب في سوريا (عيار 24) اليوم عند مستوى 834,000 ليرة للشراء، مقابل 847,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا اليوم الأحد عند مستوى 766,000 ليرة للشراء، مقابل 778,000 ليرة للبيع.

أسعار الذهب في سوريا اليوم عيار 21

جاء سعر الذهب في سوريا عيار 21 اليوم الأحد في الأسواق عند مستوى 733,000 ليرة للشراء، مقابل 743,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب في سوريا عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا عند مستوى 628,000 ليرة للشراء، مقابل 638,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 14

جاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في سوريا عند مستوى 532,000 ليرة للشراء، مقابل 540,000 ليرة للبيع.