  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 9 يوليو 2023

أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 9 يوليو 2023

تاريخ النشر: 09 تمّوز / يوليو 2023 - 05:59
الذهب في سوريا اليوم
الذهب في سوريا اليوم

شهد سعر الذهب في سوريا اليوم، الأحد 9 يوليو، ارتفاعاً طفيفاً مع بداية التعاملات المبكرة في الأسواق السورية مع ثبات سعر الدولار وتزامناً مع تباين مؤشر سعر الذهب عالمياً الذي سجل عند مستوى 1,925.00 دولار للأوقية.

اقرأ ايضاًسعر الذهب اليوم في الاردن الأحد 9 يوليو 2023سعر الذهب اليوم في الاردن الأحد 9 يوليو 2023

 

أسعار الذهب في سوريا اليوم اليوم عيار 24

جاء سعر جرام الذهب في سوريا (عيار 24) اليوم عند مستوى 584,000 ليرة للشراء، مقابل 590,000 ليرة للبيع.

 

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا اليوم الأحد عند مستوى 537,000 ليرة للشراء، مقابل 542,000 ليرة للبيع.

 

أسعار الذهب في سوريا اليوم عيار 21

سجل سعر الذهب في سوريا عيار 21 اليوم الأحد في الأسواق عند مستوى 513,000 ليرة للشراء، مقابل 519,000 ليرة للبيع.

 

سعر الذهب في سوريا عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا عند مستوى 440,000 ليرة للشراء، مقابل 445,000 ليرة للبيع.

 

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 14

جاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في سوريا عند مستوى 372,000 ليرة للشراء، مقابل 376,000 ليرة للبيع.

 

اقرأ أيضاً.. سعر الدولار اليوم في سوريا الأحد 9 يوليو 2023

كلمات دالة:الذهب في سوريا اليومسعر الذهب في سوريا اليومأسعار الذهب في سوريا اليوم

اقرأ ايضاً

Loading content ...

مواضيع ممكن أن تعجبك

Loading content ...

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن