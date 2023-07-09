استقر سعر الدولار اليوم في سوريا، الأحد 9 يوليو 2023، في مستهل التعاملات الصباحية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

يأتي ذلك في وقت تعمل فيه الحكومة السورية بشتى الطرق لكسر الجمود الاقتصادي المنهار عن طريقة حزمة إجراءات نادرة إلى تعزيز أولوية قطاعات الإنتاج ومنحها كل ما يمكن من عوامل الدفع والتحفيز من أجل العودة إلى النشاط مرة أخرى.

سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء

حافظ سعر الدولار اليوم على مستواه مقابل الليرة السورية في السوق السوداء، في عموم المحافظات السورية.

وسجل سعر الدولار في أسواق دمشق عند سعر شراء 9400 ليرة، مقابل سعر بيع وصل إلى 9500 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

بحسب لسعر صرف الدولار في سوريا اليوم، فإن 100 دولار يُعادل 940,000 ليرة سورية اليوم الأحد 9 يوليو 2023.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك

جاء سعر الدولار الرسمي في البنوك السورية عند 6532 ليرة، وفقاً لنشرة المصارف.

وجاء سعر الدولار مقابل الليرة السورية 8200 ليرة، وفقاً لنشرة الحوالات والصرافة.

أسعار العملات في سوريا السوق السوداء اليوم

من خلال ما يلي نوضح أسعار العملات الأجنبية في سوريا اليوم الأحد 9 يوليو في السوق السوداء:

سعر اليورو اليوم في سوريا الأحد 9 يوليو

جاء سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم عند 10308 ليرة للشراء، و 10423 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الأحد

جاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية عند 2506 ليرة لشراء كل ريال مقابل 2536 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 2557 ليرة للشراء، مقابل 2587 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية

وجاء سعر صرف الدينار مقابل الليرة السورية اليوم الأحد عند 13261 ليرة للشراء، مقابل 13410 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

سجل سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم عند 359 ليرة للشراء، مقابل 364 ليرة للبيع.

كما نُشير إلى إنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.