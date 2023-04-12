أسعار الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 12 أبريل 2023

شهد سعر الذهب اليوم في سوريا الأربعاء 12 أبريل، ارتفاع ملحوظ في مستهل التعاملات المبكرة في الأسواق السورية تناسباً مع ارتفاع مؤشر سعر الذهب عالمياً عند مستوى 2,016.37 دولار للأوقية.

أسعار الذهب في سوريا اليوم عيار 24

جاء سعر جرام الذهب في سوريا (عيار 24) اليوم عند مستوى 495,000 ليرة للشراء، مقابل 500,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا اليوم الأربعاء عند مستوى 455,000 ليرة للشراء، مقابل 459,000 ليرة للبيع.

أسعار الذهب في سوريا اليوم عيار 21

سجل سعر الذهب في سوريا عيار 21 اليوم الأربعاء في الأسواق عند مستوى 434,000 ليرة للشراء، مقابل 439,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب في سوريا عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا عند مستوى 373,000 ليرة للشراء، مقابل 376,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في سوريا عند مستوى 315,000 ليرة للشراء، مقابل 319,000 ليرة للبيع.

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