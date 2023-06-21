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أسعار الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023

تاريخ النشر: 21 حزيران / يونيو 2023 - 07:39
أسعار الذهب في سوريا اليوم
أسعار الذهب في سوريا اليوم

شهدت أسعار الذهب في سوريا اليوم، الأربعاء 21 يونيو، انخفاضا طفيفا مع بداية التعاملات المبكرة في الأسواق السورية مع صعود سعر الدولار وبالتزامن مع هبوط مؤشر سعر الذهب عالمياً الذي سجل عند مستوى 1,936.73 دولار للأوقية.

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سعر الذهب في سوريا اليوم اليوم عيار 24

جاء سعر جرام الذهب في سوريا (عيار 24) اليوم عند مستوى 550,000 ليرة للشراء، مقابل 555,000 ليرة للبيع.

 

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا اليوم الأربعاء عند مستوى 506,000 ليرة للشراء، مقابل 510,000 ليرة للبيع.

 

أسعار الذهب في سوريا اليوم عيار 21

جاء سعر الذهب في سوريا عيار 21 اليوم الأربعاء في الأسواق عند مستوى 483,000 ليرة للشراء، مقابل 487,000 ليرة للبيع.

 

سعر الذهب في سوريا عيار 18

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا عند مستوى 414,000 ليرة للشراء، مقابل 418,000 ليرة للبيع.

 

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في سوريا عند مستوى 351,000 ليرة للشراء، مقابل 354,000 ليرة للبيع.

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