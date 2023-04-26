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أسعار الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023

تاريخ النشر: 26 نيسان / أبريل 2023 - 06:22
أسعار الذهب في سوريا اليوم
أسعار الذهب في سوريا اليوم

سجل سعر الذهب اليوم في سوريا الأربعاء 26 أبريل، استقرار مؤقت في مستهل التعاملات المبكرة في الأسواق السورية تناسباً مع مؤشر سعر الذهب عالمياً عند مستوى 1,996.32 دولار للأوقية.

أسعار الذهب في سوريا اليوم عيار 24

سجل سعر جرام الذهب في سوريا (عيار 24) اليوم عند مستوى 496,000 ليرة للشراء، مقابل 501,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا اليوم الأربعاء عند مستوى 456,000 ليرة للشراء، مقابل 460,000 ليرة للبيع.

أسعار الذهب في سوريا اليوم عيار 21

جاء سعر الذهب في سوريا عيار 21 اليوم الأربعاء في الأسواق عند مستوى 436,000 ليرة للشراء، مقابل 440,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب في سوريا عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا عند مستوى 374,000 ليرة للشراء، مقابل 377,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 14

جاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في سوريا عند مستوى 316,000 ليرة للشراء، مقابل 319,000 ليرة للبيع.

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