أسعار الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023

سجل سعر الذهب في سوريا اليوم، الأربعاء 9 أغسطس، ارتفاعاً ملحوظاً في مستهل تعاملات المبكرة في الأسواق السورية مع ارتفاع سعر الدولار وتزامناً مع مؤشر سعر الذهب عالمياً الذي سجل عند مستوى 1,930.83 دولار للأوقية.

أسعار الذهب في سوريا اليوم اليوم عيار 24

سجل سعر جرام الذهب في سوريا (عيار 24) اليوم عند مستوى 798,000 ليرة للشراء، مقابل 810,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا اليوم الأربعاء عند مستوى 733,000 ليرة للشراء، مقابل 745,000 ليرة للبيع.

أسعار الذهب في سوريا اليوم عيار 21

جاء سعر الذهب في سوريا عيار 21 اليوم الأربعاء في الأسواق عند مستوى 701,000 ليرة للشراء، مقابل 712,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب في سوريا عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا عند مستوى 601,000 ليرة للشراء، مقابل 610,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 14

جاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في سوريا عند مستوى 509,000 ليرة للشراء، مقابل 517,000 ليرة للبيع.