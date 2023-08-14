أسعار الذهب في سوريا اليوم الاثنين 14 أغسطس 2023

شهد سعر الذهب في سوريا اليوم، الاثنين 14 أغسطس، ارتفاع نسبي في مستهل تعاملات المبكرة في الأسواق السورية مع ارتفاع سعر الدولار وتزامناً مع هبوط مؤشر سعر الذهب عالمياً الذي سجل عند مستوى 1,914 دولار للأوقية.

أسعار الذهب في سوريا اليوم اليوم عيار 24

جاء سعر جرام الذهب في سوريا (عيار 24) اليوم عند مستوى 841,000 ليرة للشراء، مقابل 853,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا اليوم الاثنين عند مستوى 772,000 ليرة للشراء، مقابل 784,000 ليرة للبيع.

أسعار الذهب في سوريا اليوم عيار 21

سجل سعر الذهب في سوريا عيار 21 اليوم الاثنين في الأسواق عند مستوى 738,000 ليرة للشراء، مقابل 749,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب في سوريا عيار 18

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا عند مستوى 633,000 ليرة للشراء، مقابل 642,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في سوريا عند مستوى 536,000 ليرة للشراء، مقابل 544,000 ليرة للبيع.