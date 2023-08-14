سعر الدولار اليوم في سوريا الاثنين 14 أغسطس 2023.. انخفاض الليرة!

صعد سعر الدولار اليوم في سوريا، الاثنين 14 أغسطس 2023، مع بداية التعاملات الصباحية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء

شهد سعر الدولار اليوم في سوريا ارتفاعاً جديداً مقابل الليرة في السوق السوداء، في عموم المحافظات السورية، مع تزايد الحديث عن تعويم الليرة السورية أو تحريرها، خلال الأيام الماضية.

وسجل سعر الدولار في أسواق دمشق عند سعر شراء 13450 ليرة، مقابل سعر بيع وصل إلى 13650 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

بحسب لسعر صرف الدولار في سوريا اليوم، فإن 100 دولار يُعادل 1,345,000 ليرة سورية اليوم الاثنين 14 أغسطس 2023.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك