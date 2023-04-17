أسعار الذهب في سوريا اليوم الاثنين 17 أبريل 2023

شهد سعر الذهب اليوم في سوريا الاثنين 17 أبريل، ارتفاع نسبي في مستهل التعاملات المبكرة في الأسواق السورية تناسباً مع مؤشر سعر الذهب عالمياً عند مستوى 2,013.50 دولار للأوقية.

أسعار الذهب في سوريا اليوم عيار 24

جاء سعر جرام الذهب في سوريا (عيار 24) اليوم عند مستوى 486,000 ليرة للشراء، مقابل 489,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا اليوم الاثنين عند مستوى 446,000 ليرة للشراء، مقابل 449,000 ليرة للبيع.

أسعار الذهب في سوريا اليوم عيار 21

سجل سعر الذهب في سوريا عيار 21 اليوم الاثنين في الأسواق عند مستوى 427,000 ليرة للشراء، مقابل 430,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب في سوريا عيار 18

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا عند مستوى 366,000 ليرة للشراء، مقابل 368,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في سوريا عند مستوى 310,000 ليرة للشراء، مقابل 312,000 ليرة للبيع.

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