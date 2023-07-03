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أسعار الذهب في سوريا اليوم الاثنين 3 يوليو 2023

تاريخ النشر: 03 تمّوز / يوليو 2023 - 07:06
أسعار الذهب في سوريا اليوم
أسعار الذهب في سوريا اليوم

شهد سعر الذهب في سوريا اليوم، الاثنين 3 يوليو، ارتفاعاً طفيفاً مع بداية التعاملات المبكرة في الأسواق السورية مع صعود سعر الدولار وبالتزامن مع تباين مؤشر سعر الذهب عالمياً الذي سجل عند مستوى 1,915.47 دولار للأوقية.

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أسعار الذهب في سوريا اليوم اليوم عيار 24

جاء سعر جرام الذهب في سوريا (عيار 24) اليوم عند مستوى 557,000 ليرة للشراء، مقابل 563,000 ليرة للبيع.

 

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا اليوم الاثنين عند مستوى 511,000 ليرة للشراء، مقابل 517,000 ليرة للبيع.

 

أسعار الذهب في سوريا اليوم عيار 21

سجل سعر الذهب في سوريا عيار 21 اليوم الاثنين في الأسواق عند مستوى 489,000 ليرة للشراء، مقابل 494,000 ليرة للبيع.

 

سعر الذهب في سوريا عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا عند مستوى 419,000 ليرة للشراء، مقابل 424,000 ليرة للبيع.

 

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 14

جاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في سوريا عند مستوى 355,000 ليرة للشراء، مقابل 359,000 ليرة للبيع.

 

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