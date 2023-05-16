أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023

سجلت أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 16 مايو، انخفاض نسبي في مستهل التعاملات المبكرة في الأسواق السورية على الرغم من ارتفاع سعر الدولار في ظل تراجع مؤشر سعر الذهب عالمياً الذي سجل عند مستوى 2,007.07 دولار للأوقية.

سعر الذهب في سوريا اليوم اليوم عيار 24

جاء سعر جرام الذهب في سوريا (عيار 24) اليوم عند مستوى 585,000 ليرة للشراء، مقابل 591,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا اليوم الثلاثاء عند مستوى 537,000 ليرة للشراء، مقابل 543,000 ليرة للبيع.

أسعار الذهب في سوريا اليوم عيار 21

جاء سعر الذهب في سوريا عيار 21 اليوم الثلاثاء في الأسواق عند مستوى 514,000 ليرة للشراء، مقابل 519,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب في سوريا عيار 18

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا عند مستوى 440,000 ليرة للشراء، مقابل 445,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 14

جاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في سوريا عند مستوى 373,000 ليرة للشراء، مقابل 377,000 ليرة للبيع.

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