أسعار الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023

سجل سعر الذهب في لبنان اليوم، الثلاثاء 16 مايو، انخفاض نسبي مع بداية تعاملات اليوم تناسباً تباين سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الفورية اليوم عند 2,016.23 دولار للأوقية.

أسعار الذهب في لبنان اليوم

في هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في لبنان بالدولار وأسعار الذهب في لبنان اليوم بالليرة اللبنانية (LBP) من جميع عيارات الذهب (24، 21،22، 18):

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان عند 972,640.66 ليرة لبنانية، بما يُعادل (64.82 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في لبنان عند 891,587.27 ليرة لبنانية، بما يُعادل (59.42 دولار).

سجل سعر الذهب في لبنان اليوم عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) عند 851,060.58 ليرة لبنانية، بما يُعادل (56.72 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان عند 729,480.50 ليرة لبنانية، ما يُعادل (48.62 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في لبنان عند 567,373.72 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (37.81 دولار).

سعر أوقية الذهب اليوم في لبنان بالدولار

جاء سعر أونصة الذهب اليوم في لبنان اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 عند 30,252,528.78 ليرة لبنانية، ما يُعادل (2,016.23 دولار).

سعر ليرة الذهب في لبنان اليوم

وجاء سعر الليرة الذهب اليوم الثلاثاء 16 مايو عند 6,808,484.62 ليرة، بما يُعادل (453.76 دولار).

سعر كيلو الذهب اليوم في لبنان

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء في لبنان عند 972,640,660.38 ليرة، ما يُعادل 64,823.25 دولار.