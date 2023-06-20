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أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023

تاريخ النشر: 20 حزيران / يونيو 2023 - 07:37
أسعار الذهب في سوريا اليوم
أسعار الذهب في سوريا اليوم

سجلت أسعار الذهب في سوريا اليوم، الثلاثاء 20 يونيو، انخفاضا طفيفا مع بداية التعاملات المبكرة في الأسواق السورية مع صعود سعر الدولار وبالتزامن مع تراجع مؤشر سعر الذهب عالمياً الذي سجل عند مستوى 1,953.34 دولار للأوقية.

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سعر الذهب في سوريا اليوم اليوم عيار 24

سجل سعر جرام الذهب في سوريا (عيار 24) اليوم عند مستوى 560,000 ليرة للشراء، مقابل 564,000 ليرة للبيع.

 

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا اليوم الثلاثاء عند مستوى 514,000 ليرة للشراء، مقابل 519,000 ليرة للبيع.

 

أسعار الذهب في سوريا اليوم عيار 21

سجل سعر الذهب في سوريا عيار 21 اليوم الثلاثاء في الأسواق عند مستوى 492,000 ليرة للشراء، مقابل 496,000 ليرة للبيع.

 

سعر الذهب في سوريا عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا عند مستوى 422,000 ليرة للشراء، مقابل 425,000 ليرة للبيع.

 

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 14

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في سوريا عند مستوى 357,000 ليرة للشراء، مقابل 360,000 ليرة للبيع.

 

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