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أسعار الذهب في سوريا اليوم الخميس 25 مايو 2023

تاريخ النشر: 25 أيّار / مايو 2023 - 06:54
أسعار الذهب في سوريا اليوم
أسعار الذهب في سوريا اليوم

شهدت أسعار الذهب في سوريا اليوم، الخميس 25 مايو، ارتفاع طفيف في مستهل التعاملات المبكرة في الأسواق السورية تناسباً مع تباين سعر الدولار في ظل تراجع مؤشر سعر الذهب عالمياً الذي سجل عند مستوى 1,960.44 دولار للأوقية.

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سعر الذهب في سوريا اليوم اليوم عيار 24

سجل سعر جرام الذهب في سوريا (عيار 24) اليوم عند مستوى 551,000 ليرة للشراء، مقابل 557,000 ليرة للبيع.

 

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا اليوم الخميس عند مستوى 506,000 ليرة للشراء، مقابل 512,000 ليرة للبيع.

 

أسعار الذهب في سوريا اليوم عيار 21

جاء سعر الذهب في سوريا عيار 21 اليوم الخميس في الأسواق عند مستوى 484,000 ليرة للشراء، مقابل 489,000 ليرة للبيع.

 

سعر الذهب في سوريا عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا عند مستوى 415,000 ليرة للشراء، مقابل 420,000 ليرة للبيع.

 

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في سوريا عند مستوى 351,000 ليرة للشراء، مقابل 355,000 ليرة للبيع.

 

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