قفز سعر الدولار اليوم في سوريا، الخميس 25 مايو 2023، في مستهل تعاملات اليوم الصباحية في السوق السوداء.

سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية، في السوق السوداء خلال تداولات اليوم في عموم المحافظات السورية.

وجاء سعر صرف الدولار مقابل الليرة في أسواق العاصمة دمشق سعر شراء عند 8700 ليرة، مقابل سعر بيع للدولار وصل إلى 8800 ليرة.

ونُشير إلى أنّ سعر الدولار مقابل الليرة السورية ارتفع بشكل متباين على مدار الأسابيع الماضية ليتخطى حاجز 8 آلاف ليرة بالرغم من تدخلات مصرف سوريا المركزي لخفض الليرة في إطار توحيد سعر الصرف.

100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟

بحسب سعر الدولار اليوم في سوريا بالسوداء، فإن 100 دولار تساوي 870,000 ليرة سورية.

سعر اليورو اليوم في سوريا

صعد سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء عند 9367 ليرة للشراء، مقابل 9479 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الليرة السورية عند 2367 ليرة للشراء، مقابل 2397 ليرة للبيع.

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا

جاء سعر الليرة التركية اليوم في سوريا عند 435 ليرة للشراء، مقابل 442 ليرة للبيع.