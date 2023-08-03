أسعار الذهب في سوريا اليوم الخميس 3 أغسطس 2023

سجل سعر الذهب في سوريا اليوم، الخميس 3 أغسطس، انخفاضاً ملحوظاً في مستهل تعاملات المبكرة في الأسواق السورية مع تراجع سعر الدولار وتزامناً مع هبوط مؤشر سعر الذهب عالمياً الذي سجل عند مستوى 1,935.20 دولار للأوقية.

أسعار الذهب في سوريا اليوم اليوم عيار 24

جاء سعر جرام الذهب في سوريا (عيار 24) اليوم عند مستوى 734,000 ليرة للشراء، مقابل 740,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

شهد سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا اليوم الخميس عند مستوى 675,000 ليرة للشراء، مقابل 680,000 ليرة للبيع.

أسعار الذهب في سوريا اليوم عيار 21

جاء سعر الذهب في سوريا عيار 21 اليوم الخميس في الأسواق عند مستوى 645,000 ليرة للشراء، مقابل 650,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب في سوريا عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا عند مستوى 553,000 ليرة للشراء، مقابل 558,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 14

جاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في سوريا عند مستوى 468,000 ليرة للشراء، مقابل 472,000 ليرة للبيع.

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