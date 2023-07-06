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أسعار الذهب في سوريا اليوم الخميس 6 يوليو 2023

تاريخ النشر: 06 تمّوز / يوليو 2023 - 06:13
أسعار الذهب في سوريا اليوم
أسعار الذهب في سوريا اليوم

سجل سعر الذهب في سوريا اليوم، الخميس 6 يوليو، ارتفاعاً نسبياً مع بداية التعاملات المبكرة في الأسواق السورية مع ارتفاع سعر الدولار وبالتزامن مع تباين مؤشر سعر الذهب عالمياً الذي سجل عند مستوى 1,920.10 دولار للأوقية.

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أسعار الذهب في سوريا اليوم اليوم عيار 24

سجل سعر جرام الذهب في سوريا (عيار 24) اليوم عند مستوى 586,000 ليرة للشراء، مقابل 592,000 ليرة للبيع.

 

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا اليوم الخميس عند مستوى 538,000 ليرة للشراء، مقابل 544,000 ليرة للبيع.

 

أسعار الذهب في سوريا اليوم عيار 21

جاء سعر الذهب في سوريا عيار 21 اليوم الخميس في الأسواق عند مستوى 514,000 ليرة للشراء، مقابل 520,000 ليرة للبيع.

 

سعر الذهب في سوريا عيار 18

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا عند مستوى 441,000 ليرة للشراء، مقابل 446,000 ليرة للبيع.

 

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في سوريا عند مستوى 373,000 ليرة للشراء، مقابل 377,000 ليرة للبيع.

 

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