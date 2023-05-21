أسعار الذهب في لبنان اليوم الأحد 21 مايو 2023

سجل سعر الذهب في لبنان اليوم، الأحد 21 مايو، انخفاض طفيف مع بداية تعاملات اليوم بالتزامن مع استقرار سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الفورية اليوم عند 1,977.77 دولار للأوقية.

أسعار الذهب في لبنان اليوم

في هذا هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في لبنان بالدولار وأسعار الذهب في لبنان اليوم بالليرة اللبنانية (LBP) من جميع عيارات الذهب (24، 21،22، 18):

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان عند 951,877.00 ليرة لبنانية، بما يُعادل (63.59 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في لبنان عند 872,553.91 ليرة لبنانية، بما يُعادل (58.29 دولار).

جاء سعر الذهب في لبنان اليوم عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) عند 832,892.37 ليرة لبنانية، بما يُعادل (55.64 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان عند 713,907.75 ليرة لبنانية، ما يُعادل (47.69 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في لبنان عند 555,261.58 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (37.09 دولار).

سعر أوقية الذهب اليوم في لبنان بالدولار

جاء سعر أونصة الذهب اليوم في لبنان اليوم الأحد 21 مايو 2023 عند 29,606,706.17 ليرة لبنانية، ما يُعادل (1,977.77 دولار).

سعر ليرة الذهب في لبنان اليوم

وصل سعر الليرة الذهب اليوم الأحد 21 مايو عند 6,663,138.98 ليرة، بما يُعادل (445.12 دولار).

سعر كيلو الذهب اليوم في لبنان

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الخميس في لبنان عند 951,876,996.80 ليرة، ما يُعادل 63,586.73 دولار.