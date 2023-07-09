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أسعار الذهب في لبنان اليوم الأحد 9 يوليو 2023

تاريخ النشر: 09 تمّوز / يوليو 2023 - 05:38
الذهب في لبنان اليوم
الذهب في لبنان اليوم

سجل سعر الذهب في لبنان اليوم، الأحد 9 يوليو، ارتفاع طفيف في مستهل تعاملات  اليوم بالتزامن مع تباين سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الفورية اليوم عند 1,925.33 دولار للأوقية.

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أسعار الذهب في لبنان اليوم

في هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في لبنان بالدولار وأسعار الذهب في لبنان اليوم بالليرة اللبنانية (LBP) من جميع عيارات الذهب (24، 21،22، 18):

  • سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان عند 921,931.12 ليرة لبنانية، بما يُعادل (61.90 دولار).
  • جاء سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في لبنان عند 845,103.53 ليرة لبنانية، بما يُعادل (56.74 دولار).
  • جاء سعر الذهب في لبنان اليوم عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) عند 845,103.53 ليرة لبنانية، بما يُعادل (56.74 دولار).
  • جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان عند 691,448.34 ليرة لبنانية، ما يُعادل (46.43 دولار).
  • وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في لبنان عند 537,793.15 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (36.11 دولار).

 

سعر أوقية الذهب اليوم في لبنان بالدولار

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في لبنان اليوم الأحد 9 يوليو 2023 عند 28,675,284.55 ليرة لبنانية، ما يُعادل (1,925.33 دولار).

سعر ليرة الذهب في لبنان اليوم

جاء سعر الليرة الذهب اليوم الأحد 9 يوليو عند 6,453,517.83 ليرة، بما يُعادل (433.28 دولار).

سعر كيلو الذهب اليوم في لبنان

جاء سعر كيلو الذهب اليوم الأحد في لبنان عند 921,931,118.68 ليرة، ما يُعادل 61,900.75 دولار.

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