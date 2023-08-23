أسعار الذهب في لبنان اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023

سجل سعر الذهب في لبنان اليوم، الأربعاء 23 أغسطس، ارتفاعاً جديداً مع بداية تعاملات اليوم بالتزامن مع تباين سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الفورية اليوم عند 1,903.80 دولار للأوقية.

أسعار الذهب في لبنان اليوم

في هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في لبنان بالدولار وأسعار الذهب في لبنان اليوم بالليرة اللبنانية (LBP) من جميع عيارات الذهب (24، 21،22، 18):

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان عند 921,978.93 ليرة لبنانية، بما يُعادل (61.21 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في لبنان عند 845,147.35 ليرة لبنانية، بما يُعادل (56.11 دولار).

جاء سعر الذهب في لبنان اليوم عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) عند 806,731.57 ليرة لبنانية، بما يُعادل (53.56 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان عند 691,484.20 ليرة لبنانية، ما يُعادل (45.91 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في لبنان عند 537,821.04 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (35.70 دولار).

سعر أوقية الذهب اليوم في لبنان بالدولار

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في لبنان اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 عند 28,676,771.72 ليرة لبنانية، ما يُعادل (1,903.80 دولار).

سعر ليرة الذهب في لبنان اليوم

جاء سعر الليرة الذهب اليوم الأربعاء 23 أغسطس عند 6,453,852.53 ليرة، بما يُعادل (428.48 دولار).

سعر كيلو الذهب اليوم في لبنان

جاء سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء في لبنان عند 921,978,932.27 ليرة، ما يُعادل 61,208.55 دولار.