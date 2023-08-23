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سعر الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023

تاريخ النشر: 23 آب / أغسطس 2023 - 06:57
سعر الذهب في سوريا اليوم
سعر الذهب في سوريا اليوم

شهد سعر الذهب في سوريا اليوم، الأربعاء 23 أغسطس، انخفاض جديد مع بداية التعاملات المبكرة في الأسواق السورية مع تراجع سعر الدولار، بالرغم من ارتفاع مؤشر سعر الذهب عالمياً الذي سجل عند مستوى 1,904.19 دولار للأوقية.

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سعر الذهب في سوريا اليوم اليوم عيار 24

سجل سعر جرام الذهب في سوريا (عيار 24) اليوم عند مستوى 842,000 ليرة للشراء، مقابل 855,000 ليرة للبيع.

 

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا اليوم الأربعاء عند مستوى 774,000 ليرة للشراء، مقابل 785,000 ليرة للبيع.

 

أسعار الذهب في سوريا اليوم عيار 21

سجل سعر الذهب في سوريا عيار 21 اليوم الأربعاء في الأسواق عند مستوى 740,000 ليرة للشراء، مقابل 750,000 ليرة للبيع.

 

سعر الذهب في سوريا عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا عند مستوى 634,000 ليرة للشراء، مقابل 644,000 ليرة للبيع.

 

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في سوريا عند مستوى 537,000 ليرة للشراء، مقابل 545,000 ليرة للبيع.

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