أسعار الذهب في لبنان اليوم الاثنين 15 مايو 2023

شهد سعر الذهب في لبنان اليوم، الاثنين 15 مايو، ارتفاع طفيف مع بداية تعاملات اليوم تناسباً تباين سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الفورية اليوم عند 2,016.11 دولار للأوقية.

أسعار الذهب في لبنان اليوم

في هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في لبنان بالدولار وأسعار الذهب في لبنان اليوم بالليرة اللبنانية (LBP) من جميع عيارات الذهب (24، 21،22، 18):

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان عند 977,614.27 ليرة لبنانية، بما يُعادل (64.82 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في لبنان عند 896,146.41 ليرة لبنانية، بما يُعادل (59.42 دولار).

جاء سعر الذهب في لبنان اليوم عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) عند 855,412.48 ليرة لبنانية، بما يُعادل (56.72 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان عند 733,210.70 ليرة لبنانية، ما يُعادل (48.61 دولار).

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في لبنان عند 570,274.99 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (37.81 دولار).

سعر أوقية الذهب اليوم في لبنان بالدولار

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في لبنان اليوم الاثنين 15 مايو 2023 عند 30,407,225.39 ليرة لبنانية، ما يُعادل (2,016.11 دولار).

سعر ليرة الذهب في لبنان اليوم

سجل سعر الليرة الذهب اليوم الاثنين 15 مايو عند 6,843,299.88 ليرة، بما يُعادل (453.76 دولار).

سعر كيلو الذهب اليوم في لبنان

وجاء سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين في لبنان عند 977,614,268.17 ليرة، ما يُعادل 64,819.39 دولار.