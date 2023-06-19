أسعار الذهب في لبنان اليوم الاثنين 19 يونيو 2023

شهد سعر الذهب في لبنان اليوم، الاثنين 19 يونيو، انخفاض نسبي مع بداية تعاملات اليوم بالتزامن مع انخفاض سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الفورية اليوم عند 1,953.80 دولار للأوقية.

أسعار الذهب في لبنان اليوم

في هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في لبنان بالدولار وأسعار الذهب في لبنان اليوم بالليرة اللبنانية (LBP) من جميع عيارات الذهب (24، 21،22، 18):

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان عند 943,593.85 ليرة لبنانية، بما يُعادل (62.82 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في لبنان عند 864,961.03 ليرة لبنانية، بما يُعادل (57.58 دولار).

جاء سعر الذهب في لبنان اليوم عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) عند 825,644.61 ليرة لبنانية، بما يُعادل (54.96 دولار).

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان عند 707,695.38 ليرة لبنانية، ما يُعادل (47.11 دولار).

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في لبنان عند 550,429.74 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (36.64 دولار).

سعر أوقية الذهب اليوم في لبنان بالدولار

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في لبنان اليوم الاثنين 19 يونيو 2023 عند 29,349,071.18 ليرة لبنانية، ما يُعادل (1,953.80 دولار).

سعر ليرة الذهب في لبنان اليوم

جاء سعر الليرة الذهب اليوم الاثنين 19 يونيو عند 6,605,156.92 ليرة، بما يُعادل (439.68 دولار).

سعر كيلو الذهب اليوم في لبنان

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين في لبنان عند 943,593,845.71 ليرة، ما يُعادل 62,816.08 دولار.