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أسعار الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023

تاريخ النشر: 01 آب / أغسطس 2023 - 06:43
الذهب في لبنان اليوم
الذهب في لبنان اليوم

شهد سعر الذهب في لبنان اليوم، الثلاثاء 1 أغسطس، انخفاضاً جديداً مع بداية تعاملات  اليوم بالتزامن مع هبوط سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الفورية اليوم عند 1,957.46 دولار للأوقية.

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سعر الذهب في لبنان اليوم

في هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في لبنان بالدولار وأسعار الذهب في لبنان اليوم بالليرة اللبنانية (LBP) من جميع عيارات الذهب (24، 21،22، 18):

  • سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان عند 948,746.83 ليرة لبنانية، بما يُعادل (62.93 دولار).
  • سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في لبنان عند 869,684.59 ليرة لبنانية، بما يُعادل (57.69 دولار).
  • جاء سعر الذهب في لبنان اليوم عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) عند 830,153.47 ليرة لبنانية، بما يُعادل (55.07 دولار).
  • سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان عند 711,560.12 ليرة لبنانية، ما يُعادل (47.20 دولار).
  • وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في لبنان عند 553,435.65 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (36.71 دولار).

 

سعر أوقية الذهب اليوم في لبنان بالدولار

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في لبنان اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 عند 29,509,346.98 ليرة لبنانية، ما يُعادل (1,957.46 دولار).

سعر ليرة الذهب في لبنان اليوم

جاء سعر الليرة الذهب اليوم الثلاثاء 1 أغسطس عند 6,641,227.80 ليرة، بما يُعادل (440.56 دولار).

سعر كيلو الذهب اليوم في لبنان

جاء سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء في لبنان عند 948,746,828.49 ليرة، ما يُعادل 62,933.75 دولار.

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